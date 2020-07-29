В Эрмитаже увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа

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В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге вдвое увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа.
В Эрмитаже увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

«Людей будем пускать каждые полчаса», — сказал он.

Кроме того, Эрмитаж смогут бесплатно посещать дети до семи лет.

«Эрмитаж постепенно возвращается к своей социальной политике, в соответствии с которой музей самостоятельно определяет льготные категории граждан, имеющих право на бесплатное посещение. Первыми, кому музей предоставляет право бесплатного посещения в любой день, станут дети до семи лет», — цитирует «Петербургский дневник» сообщение музея.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр в Санкт-Петербурге откроет историческую сцену с 1 августа.

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