В Эрмитаже увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге вдвое увеличат количество сеансов для посетителей с 1 августа.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

«Людей будем пускать каждые полчаса», — сказал он.

Кроме того, Эрмитаж смогут бесплатно посещать дети до семи лет.

«Эрмитаж постепенно возвращается к своей социальной политике, в соответствии с которой музей самостоятельно определяет льготные категории граждан, имеющих право на бесплатное посещение. Первыми, кому музей предоставляет право бесплатного посещения в любой день, станут дети до семи лет», — цитирует «Петербургский дневник» сообщение музея.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр в Санкт-Петербурге откроет историческую сцену с 1 августа.