Мариинский театр откроет историческую сцену с 1 августа

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Мариинский театр в Санкт-Петербурге откроет историческую сцену с 1 августа.
Мариинский театр откроет историческую сцену с 1 августа
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Об этом информирует kp.ru.

«Кассы в Мариинском театре и Мариинском-2 откроются 1 августа 2020 года одновременно с открытием исторической сцены. Спектакли и концерты, запланированные с 18 марта, переносятся на более поздние даты в течение текущего и будущего сезонов», — говорится в сообщении на сайте культурного учреждения.

С 31 июля театр начнёт принимать фестиваль классической музыки «Звёзды белых ночей».

Ранее телеканал НТВ сообщал, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.

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