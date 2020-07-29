Военно-исторический фестиваль пройдёт в Севастополе в сентябре

Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» пройдёт 12—13 сентября в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

На Малаховом кургане состоятся реконструкции эпизодов боевых действий из истории первой обороны Севастополя в период Крымской (Восточной) войны 1853—1856 годов.

Посетители смогут ознакомиться с униформой, снаряжением и фортификационными сооружениями. На территории будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых.

Ранее URA.RU сообщало, что Бажовский фестиваль народного творчества отменён.