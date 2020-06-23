Бажовский фестиваль народного творчества отменён

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В Челябинской области отменили Бажовский фестиваль народного творчества.
Бажовский фестиваль народного творчества отменён
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«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией на Южном Урале оргкомитет решил отказаться от проведения фестиваля в 2020 году», — пояснил губернатор региона Вадим Евдокимов в беседе с URA.RU.

Отмечается, что все возможные мероприятия фестиваля в этом году пройдут в онлайн-формате.

Организаторы пообещали зрителям новую встречу на XVIII Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества в 2021 году.

Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.

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