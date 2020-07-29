Фестиваль «Русское поле» состоится 29 августа в онлайн-формате

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» состоится 29 августа в онлайн-формате.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Заявки подали представители 57 регионов России и шести стран СНГ и Европы, в том числе творческие коллективы, ремесленники, представители туристической отрасли.

«Онлайн-трансляция финала и гала-концерта фестиваля пройдёт со сцены Московского государственного академического театра танца «Гжель». Девизом фестиваля был выбран слоган «Нашим врачам — от благодарной Москвы и всей России!» — заявил глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Финалистов определят до 20 августа. Финал пройдёт 29-го числа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили Бажовский фестиваль народного творчества.