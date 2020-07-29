В Москве утвердили предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове

Столичный Департамент культурного наследия утвердил предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Сооружение построено в 1671—1679 годах. Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

«Мостовая башня — яркий и уникальный образец московского зодчества XVII века. Эксперты составили перечень всех ценных элементов сооружения. Так, в предмет охраны включены все детали декоративного убранства фасадов», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

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