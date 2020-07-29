В Москве утвердили предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове

Короткая ссылка
Столичный Департамент культурного наследия утвердил предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове.
В Москве утвердили предмет охраны Мостовой башни на Измайловском острове
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Сооружение построено в 1671—1679 годах. Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

«Мостовая башня — яркий и уникальный образец московского зодчества XVII века. Эксперты составили перечень всех ценных элементов сооружения. Так, в предмет охраны включены все детали декоративного убранства фасадов», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Ранее НТВ сообщало, что в Царском Селе рассказали о воссоздании личных покоев Екатерины II.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить