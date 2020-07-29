«Земля леопарда» стала финалистом всероссийского конкурса по экотуризму
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Об этом сообщает Vostokmedia.com.
Проект, в частности, предусматривает развитие комплекса экотроп и соединение с туристической инфраструктурой в Хасанском районе.
«Концепция заключается в том, чтобы сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединённым центром развитого и комфортного экологического туризма», — заявил зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.
Осенью конкурсная комиссия объявит десять территорий-победителей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.