«Земля леопарда» стала финалистом всероссийского конкурса по экотуризму

Проект национального парка «Земля леопарда» попал в финал всероссийского конкурса по развитию экологического туризма и созданию рекреационных кластеров.

Об этом сообщает Vostokmedia.com.

Проект, в частности, предусматривает развитие комплекса экотроп и соединение с туристической инфраструктурой в Хасанском районе.

«Концепция заключается в том, чтобы сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединённым центром развитого и комфортного экологического туризма», — заявил зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.

Осенью конкурсная комиссия объявит десять территорий-победителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.