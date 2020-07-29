В Петербурге рассказали о последствиях ливня

Половина месячной нормы осадков выпала за 40 минут в Санкт-Петербурге во время мощного ливня во вторник, 28 июля.

Многие дороги и дворы оказались затоплены из-за стихии.

«Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 мм при среднем значении за июль 80 мм», — сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

По информации ГУП «Водоканал», поступило 235 обращений в связи с подтоплениями участков дорог и подвалов зданий.

В среду, 29 июля, в Санкт-Петербурге вновь ожидаются ливни и грозы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил о штормовом предупреждении, объявленном в Краснодаре.