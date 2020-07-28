В Подмосковье рассказали о ходе работ по борьбе с борщевиком

В Московской области рассказали о ходе работ по борьбе с борщевиком.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего в регионе от опасного растения в этом году обрабатывают порядка 32 тыс. гектаров», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В области регулярно выявляют частные земельные участки, где не соблюдают меры по борьбе с борщевиком. Сорняк обнаружили более чем на двух тысячах таких территорий.

«Собственники получат письма и предписания о необходимости проведения соответствующих работ. Но при невыполнении предупреждений назначаются штрафы», — уточнил Разин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.