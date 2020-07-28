Анук Эме поделилась воспоминаниями о фильме «Мужчина и женщина»

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Французская актриса Анук Эме поделилась воспоминаниями о фильме «Мужчина и женщина».
Анук Эме поделилась воспоминаниями о фильме «Мужчина и женщина»
  • ©kino-teatr.ru

«Роль Анны писали специально для меня. А моего возлюбленного играл Жан-Луи Трентиньян. Это он позвонил мне и предложил роль Анны. Я очень доверяла Жан-Луи и, конечно, согласилась на роль», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, режиссёра Клода Лелуша она не знала и познакомилась с ним только на съёмочной площадке.

Кроме того, Эме рассказала о своём дебюте.

«Я поступила в актёрскую школу. Занятия безумно увлекали меня. Я превосходно перевоплощалась в разных героинь. Я помню, когда мне исполнилось 17 лет, я сыграла свою первую роль. Это была Джульетта в «Веронских любовниках», — сообщила актриса.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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