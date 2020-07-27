Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале августа.

«В первые дни августа будет продолжаться небольшое понижение. Связано это с тем, что очень мощный циклон сформировался на севере, над югом Скандинавии. И по юго-западной периферии этого циклона в центре европейской России качается прохладный воздух Гренландского моря», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, последний день июля и первые три дня августа будут по температуре ниже нормы на два-три градуса.

Ранее Вильфанд сообщил, что последняя пятидневка июля станет самым тёплым периодом в году для континентальной России.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Уралгидрометцентра Анна Мишарина в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.