Вильфанд заявил, что конец июля будет самым тёплым периодом года

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля станет самым тёплым периодом в году для континентальной России.

«Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются — и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, самое тёплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 27 июля, ожидается до +26 °С.

Также семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

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