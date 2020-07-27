Вильфанд заявил, что конец июля будет самым тёплым периодом года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля станет самым тёплым периодом в году для континентальной России.

«Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются — и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, самое тёплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 27 июля, ожидается до +26 °С.

Также семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.