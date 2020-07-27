Вильфанд заявил, что конец июля будет самым тёплым периодом года
«Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются — и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — сказал он РИА Новости.
По его словам, самое тёплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 27 июля, ожидается до +26 °С.
Также семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.