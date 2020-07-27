Климатолог рассказала о погоде на Урале

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о погоде на Урале. По её словам, до конца лета аномально жаркой погоды больше не будет.

«Гидрометцентр обещает температурные качели: то тепло, то холодно. Но такого кошмара уже не будет. Будет более-менее комфортно», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, максимальное количество осадков обычно наблюдается в июле, но это лето получилось особенным, так что дожди на Урале возможны в конце июля и начале августа.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в конце июля.