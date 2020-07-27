МЧС предупредило о тумане в Санкт-Петербурге

В понедельник, 27 июля, в Санкт-Петербурге ожидается туман. МЧС предупреждает пешеходов и автомобилистов о снижении видимости на дорогах.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается туман при видимости 500 м и менее», — цитирует kp.ru сообщение МЧС Санкт-Петербурга.

Утром в городе стояла жаркая солнечная погода. Есть вероятность, что пелена окутает город к вечеру.

Также, как сообщает ИА «Удмуртия», туман ожидается в ночь на 28 июля в Удмуртии. По данным главного управления МЧС России по региону, дальность видимости местами может составлять 500 м и менее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что конец июля станет самым тёплым периодом в году для континентальной России.