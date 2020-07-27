На портале «Узнай Москву» появилась экскурсия по усадьбе Кусково

Проект «Узнай Москву» сделал доступной для посетителей полуторачасовую онлайн-экскурсию по музею-усадьбе Кусково.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Усадьба является уникальным музеем, где сохранился дворцово-парковый ансамбль XVIII века.

«Мы приглашаем всех желающих прогуляться по музею-усадьбе и не просто посмотреть на шедевры, представленные в парке, но и познакомиться с их интересной историей на портале «Узнай Москву», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Ранее НСН сообщала о программе праздничных мероприятий в честь 81-летия ВДНХ, которые состоятся 1 и 2 августа.