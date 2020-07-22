В Москве рассказали о программе мероприятий в честь 81-летия ВДНХ
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Мероприятия разделены на три темы — «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний».
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что на ВДНХ планируют отреставрировать знаменитую скульптуру матроса, считавшуюся утраченной после 1959 года.