На ВДНХ отреставрируют знаменитую скульптуру матроса
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Скульптура украшала фасад павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» (ранее — «Поволжье»). В настоящее время здание реставрируют. Специалисты во время работ нашли голову фигуры. Её подлинность уже подтверждена.
«Данная находка — большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь её используют для воссоздания всей скульптуры», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.