На ВДНХ отреставрируют знаменитую скульптуру матроса

На ВДНХ планируют отреставрировать знаменитую скульптуру матроса, считавшуюся утраченной после 1959 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Скульптура украшала фасад павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» (ранее — «Поволжье»). В настоящее время здание реставрируют. Специалисты во время работ нашли голову фигуры. Её подлинность уже подтверждена.

«Данная находка — большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь её используют для воссоздания всей скульптуры», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.