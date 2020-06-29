На ВДНХ отреставрируют знаменитую скульптуру матроса

Короткая ссылка
На ВДНХ планируют отреставрировать знаменитую скульптуру матроса, считавшуюся утраченной после 1959 года.
На ВДНХ отреставрируют знаменитую скульптуру матроса
  • © mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Скульптура украшала фасад павильона №15 «Радиоэлектроника и связь» (ранее — «Поволжье»). В настоящее время здание реставрируют. Специалисты во время работ нашли голову фигуры. Её подлинность уже подтверждена.

«Данная находка — большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь её используют для воссоздания всей скульптуры», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить