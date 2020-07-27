В ряде российских регионов прогнозируется «опасное солнце»

Опасное ультрафиолетовое излучение ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Адыгея и Забайкалье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц», — заявил Вильфанд.

По его словам, в южных регионах данный индекс достигнет восьми-девяти единиц.

Опасное излучение прогнозируется в данных регионах в три первых дня недели.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части страны в начале августа.