В ряде российских регионов прогнозируется «опасное солнце»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«В ближайшие дни в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц», — заявил Вильфанд.
По его словам, в южных регионах данный индекс достигнет восьми-девяти единиц.
Опасное излучение прогнозируется в данных регионах в три первых дня недели.
Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части страны в начале августа.