Вильфанд рассказал о погоде в начале августа в европейской части России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части страны в начале августа.
Вильфанд рассказал о погоде в начале августа в европейской части России
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Первоначальные расчёты говорят о том, что возможно понижение температуры в первых числах августа на европейской части России», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он указал, что похолодание не будет слишком сильным.

Также Вильфанд подчеркнул, что это предварительные данные, которые будут уточняться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России предупредил об аномальной температуре в ряде регионов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить