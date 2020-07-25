Вильфанд рассказал о погоде в начале августа в европейской части России
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Первоначальные расчёты говорят о том, что возможно понижение температуры в первых числах августа на европейской части России», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он указал, что похолодание не будет слишком сильным.
Также Вильфанд подчеркнул, что это предварительные данные, которые будут уточняться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России предупредил об аномальной температуре в ряде регионов страны.