Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России

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Аномально тёплая температура до конца текущей недели ожидается на севере европейской части России, Урала и Якутии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (обозначают значительное превышение температурной нормы. — RT) на севере европейской части России, Урала и Якутии», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что на европейской территории, в Коми, Архангельской области, ожидается температура в пределах +24...26 °С, а в Якутии — +26...31 °С.

Синоптик отметил, что такой температурный фон продержится до конца недели.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе.

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