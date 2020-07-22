Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (обозначают значительное превышение температурной нормы. — RT) на севере европейской части России, Урала и Якутии», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд уточнил, что на европейской территории, в Коми, Архангельской области, ожидается температура в пределах +24...26 °С, а в Якутии — +26...31 °С.
Синоптик отметил, что такой температурный фон продержится до конца недели.
Ранее стало известно, что Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе.