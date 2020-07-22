Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе

Короткая ссылка
Тёплая погода с температурой до +28 °С ожидается на следующей неделе в Московском регионе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день. С начала следующей недели вполне заметны изменения: ветер юго-восточный, температура по области будет +23—28 °С, по Москве — +25—28 °С», — приводит ТАСС его слова.

Синоптик уточнил, что с воскресенья, 26 июля, погода в столице станет более ясной, однако не исключены небольшие осадки.

«Первая половина новой недели будет тёплой и комфортной, но до конца текущей недели температура будет значительно ниже нормы — примерно на 3 °С», — заключил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об ожидающейся на этой неделе жаркой погоде в ряде южных регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить