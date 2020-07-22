Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе

Тёплая погода с температурой до +28 °С ожидается на следующей неделе в Московском регионе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день. С начала следующей недели вполне заметны изменения: ветер юго-восточный, температура по области будет +23—28 °С, по Москве — +25—28 °С», — приводит ТАСС его слова.

Синоптик уточнил, что с воскресенья, 26 июля, погода в столице станет более ясной, однако не исключены небольшие осадки.

«Первая половина новой недели будет тёплой и комфортной, но до конца текущей недели температура будет значительно ниже нормы — примерно на 3 °С», — заключил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об ожидающейся на этой неделе жаркой погоде в ряде южных регионов России.