В Гидрометцентре прогнозируют жару в ряде южных регионов России

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Жаркая погода с температурой около +40 °С ожидается на этой неделе в ряде южных регионов России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре прогнозируют жару в ряде южных регионов России
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Я бы выделил несколько регионов, где очень жаркая погода в начале недели. В Астраханской области, на Ставрополье, в Ингушетии, Чеченской Республике — от +40 °С до +42 °С. В Северной Осетии — до +38 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее МЧС России объявило экстренное предупреждение из-за жары в +37 °С в Сочи. 

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в начале следующей недели в Москве и Московской области.

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