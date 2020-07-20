В Гидрометцентре прогнозируют жару в ряде южных регионов России

Жаркая погода с температурой около +40 °С ожидается на этой неделе в ряде южных регионов России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я бы выделил несколько регионов, где очень жаркая погода в начале недели. В Астраханской области, на Ставрополье, в Ингушетии, Чеченской Республике — от +40 °С до +42 °С. В Северной Осетии — до +38 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее МЧС России объявило экстренное предупреждение из-за жары в +37 °С в Сочи.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в начале следующей недели в Москве и Московской области.