МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
- РИА Новости
«В ближайший час и до конца дня 26 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.
Хозяевам автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.