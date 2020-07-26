МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье

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МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и сильным ветром в Московской области.
МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
  • РИА Новости

«В ближайший час и до конца дня 26 июля в Московской области ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», — указывается в заявлении.

Хозяевам автомобилей советуют не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

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