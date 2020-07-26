Синоптики заявили о потеплении до + 28 °C в Москве на следующей неделе

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе.

«Сегодня, в воскресенье, у нас прошёл атмосферный фронт, чуть-чуть дождь дал, сейчас уже погода хорошая, и мы попадаем плавно в (зону. — RT) более тёплого воздуха. В прошедшие десять дней (температура. — RT) была немного ниже нормы, на 1—2 °C, теперь потихоньку мы выходим на норму», — пояснил синоптик.

Цыганков отметил, что на следующей неделе температура может быть выше нормы на 1 °C.

«Дневные температуры будут в пределах +22...+25 °C, может быть, в центре города до +28 °C. Ночные температуры (составят. — RT) от +12 °C до +15 °C. На неделе в целом будет переменная облачность и небольшие дожди», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 26 июля, ожидается до +24 °С.

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