В Москве рассказали о мероприятиях, подготовленных экоцентрами
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Для участия нужно записаться заранее, поскольку число участников ограничено.
Например, в экошколе «Кусково» проводят интерактивную игру «Город будущего», а экоцентр «Лесная сказка» представляет экскурсию о деревьях «Лесные великаны».
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.