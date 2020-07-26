В Москве рассказали о мероприятиях, подготовленных экоцентрами

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Девять московских экоцентров возобновили работу. Они приглашают на экскурсии, мастер-классы, квесты и другие мероприятия, подготовленные специалистами Мосприроды.
В Москве рассказали о мероприятиях, подготовленных экоцентрами
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для участия нужно записаться заранее, поскольку число участников ограничено.

Например, в экошколе «Кусково» проводят интерактивную игру «Город будущего», а экоцентр «Лесная сказка» представляет экскурсию о деревьях «Лесные великаны».

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.

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