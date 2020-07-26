ГИТИС назвал пиар-ходом слова Лукерьи Ильяшенко о взятке при поступлении

Российский институт театрального искусства прокомментировал слова актрисы Лукерьи Ильяшенко о том, что для её поступления в ГИТИС мать артистки дала взятку.

По словам руководства института, эти сведения «не соответствуют действительности и порочат честь и деловую репутацию ГИТИСа».

«ГИТИС является одним из самых уважаемых и старейших учебных заведений театрального искусства. В педагогический состав института входят известные и уважаемые люди — профессора, доктора наук. Многие из них являются заслуженными и народными артистами Российской Федерации, которые в силу своего высокого профессионализма никогда не позволят себе за деньги взять на обучение абитуриентов, не обладающих ни способностями, ни талантом», — говорится в поступившем в распоряжение RT заявлении.

В институте подчеркнули, что он дорожит своими традициями и репутацией и потому не может оставить без внимания порочащие его репутацию публикации.

«Опубликованная 29 июня 2020 года на сайте RT информация не соответствует действительности и является не более чем пиар-ходом актрисы», — отмечают в ГИТИСе.

29 июня RT опубликовал эксклюзивное интервью с Лукерьей Ильяшенко, в ходе которого актриса рассказала, что для её поступления в ГИТИС была дана взятка.

«Была у меня такая история. Я хотела, выпустившись из балетной школы, поступать на балетмейстерский факультет в ГИТИС. Чтобы наверняка поступила, мама там кому-то дала взятку», — заявила она.

Однако на первый курс института артистку так и не зачислили. По словам Ильяшенко, она по собственному желанию не пришла на третий тур, поскольку поняла, что «не может занять чужое место».