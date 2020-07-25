Гидрометцентр предупредил о понижении температуры на Урале и в Поволжье

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Существенное понижение температуры ожидается в выходные на Урале и в Поволжье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гидрометцентр предупредил о понижении температуры на Урале и в Поволжье
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

«Заметные изменения происходят в тех регионах, где совсем недавно была супержаркая погода: на Урале и в Поволжье. Там до +40 °С доходило, но всё: в выходные температура существенно понижается. В выходные там +20...+25 °С», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в этих регионах также ожидаются интенсивные дожди, усиление ветра и град.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали тёплую погоду в Москве до конца июля.

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