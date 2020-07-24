В Севастополе продлён особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«С 24 июля продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов, в том числе и на машинах, за исключением организованных мест отдыха», — заявил и. о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Также запрещено разводить костры и готовить на открытом огне, сжигать мусор, проводить сельскохозяйственные палы травы. Кроме того, нельзя запускать пиротехнические изделия.
Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров в Татарстане c 23 по 27 июля.