В посёлке на Таймыре сняли введённый из-за разлива топлива режим ЧС
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Об этом заявил глава района Евгений Вершинин.
«Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором с учётом складывающейся обстановки было принято решение о снятии режима ЧС в посёлке Тухард», — приводит его слова ТАСС.
При этом в местной администрации уточнили, что режим чрезвычайной ситуации снят с 24 июля.
13 июля в посёлке Тухард был введён режим ЧС в связи с разливом авиационного топлива в безымянное озеро площадью 600 кв. м.