В посёлке на Таймыре сняли введённый из-за разлива топлива режим ЧС

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В посёлке Тухард Таймырского района Красноярского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи с разливом авиационного топлива.
В посёлке на Таймыре сняли введённый из-за разлива топлива режим ЧС
  • © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района

Об этом заявил глава района Евгений Вершинин.

«Только что закончилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором с учётом складывающейся обстановки было принято решение о снятии режима ЧС в посёлке Тухард», — приводит его слова ТАСС.

При этом в местной администрации уточнили, что режим чрезвычайной ситуации снят с 24 июля.

13 июля в посёлке Тухард был введён режим ЧС в связи с разливом авиационного топлива в безымянное озеро площадью 600 кв. м.

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