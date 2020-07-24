Марина Влади рассказала о Владимире Высоцком

Короткая ссылка
Актриса Марина Влади рассказала о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.
Марина Влади рассказала о Владимире Высоцком
  • РИА Новости

«Обычно вспоминаю без всякого повода — и не только вспоминаю. Володя мне по-прежнему часто снится. Думаю о нём, смотрю его фильмы, фотографии, которые мне присылают», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Влади, она помнит все 12 лет совместной жизни.

Как отметила актриса, их встрече суждено было состояться.

«Мы были оба знамениты. Володя видел мои фильмы. Я часто ездила в Россию, где мне сразу о нём стали рассказывать. Мы познакомились в ресторане ВТО, где обычно собирались актёры», — сказала Влади.

Она добавила, что сразу поняла, что видит гениального актёра, поэта и певца.

Ранее сообщалось, что Музей Владимира Высоцкого примет участие в музыкальном марафоне 25 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить