Марина Влади рассказала о Владимире Высоцком

Актриса Марина Влади рассказала о своём супруге, актёре и поэте Владимире Высоцком.

«Обычно вспоминаю без всякого повода — и не только вспоминаю. Володя мне по-прежнему часто снится. Думаю о нём, смотрю его фильмы, фотографии, которые мне присылают», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Влади, она помнит все 12 лет совместной жизни.

Как отметила актриса, их встрече суждено было состояться.

«Мы были оба знамениты. Володя видел мои фильмы. Я часто ездила в Россию, где мне сразу о нём стали рассказывать. Мы познакомились в ресторане ВТО, где обычно собирались актёры», — сказала Влади.

Она добавила, что сразу поняла, что видит гениального актёра, поэта и певца.

Ранее сообщалось, что Музей Владимира Высоцкого примет участие в музыкальном марафоне 25 июля.