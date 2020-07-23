Музей Владимира Высоцкого примет участие в музыкальном марафоне 25 июля

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Музей Владимира Высоцкого примет участие в музыкальном онлайн-марафоне 25 июля «Я люблю, и значит — я живу!», который продлится 12 часов.
Музей Владимира Высоцкого примет участие в музыкальном марафоне 25 июля
  • Pixabay

«Марафон готовит Институт русского языка имени Пушкина, мы со своей стороны, чем можем, помогаем и участвуем. К 25 июля готовится много событий, и я с уважением отношусь ко всем. Плохо, что они будут в основном в интернете. Кто-то говорит: «Да ничего, это просто новый формат», но есть традиции, и они будут нарушены», — цитируют «Известия» директора музея Никиту Высоцкого.

Позже запись марафона будет выложена на обновлённой версии сайта.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный фестиваль искусств П.И. Чайковского будет проходить в Клину с 31 июля по 9 августа.

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