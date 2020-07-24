В Башкирии планируют создать учебный центр мультипликации

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В Башкирии на встрече с главой республики Радием Хабировым прозвучало предложение создать учебный центр в рамках сотрудничества «Союзмультфильма» и уфимской комикс-студии «Муха».
В Башкирии планируют создать учебный центр мультипликации
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

23 июля глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Доме Республики в Уфе с директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым, сообщает mkset.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы главы региона.

Главной темой разговора стали планы развития анимационного производства в республике.

Борис Машковцев заявил, что «Союзмультфильм» сегодня — это анимационный технопарк, который формирует оптимальный формат взаимодействия с региональными и зарубежными студиями.

В Башкирии «Союзмультфильм» планирует взаимодействовать с комикс-студией «Муха». Её директор Артур Абдрахманов, также присутствовавший на встрече, предложил создать на базе студии совместно с «Союзмультфильмом» учебный центр.

Прозвучало также предложение провести в Уфе Всероссийский фестиваль мультфильмов, посвящённый 85-летию «Союзмультфильма», которое будут отмечаться в 2021 году.

Ранее в интервью kp.ru Борис Машковцев рассказал о новых персонажах в «Ну, погоди!».

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