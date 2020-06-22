В «Союзмультфильме» рассказали о новых персонажах в «Ну, погоди!»

Директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев рассказал о новых персонажах в «Ну, погоди!».

«Мы ищем способ дистанцироваться от классиков, но использовать сам этот механизм клоунады, где у вас есть два персонажа, где один догоняет, а другой убегает. И это легко рассказывать именно с помощью образов Волка и Зайца», — рассказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, появление новых героев обусловлено жанром. Как пояснил Машковцев, в басне животных должно быть много.

«Они все разных типажей, и переиначивать типажи старых персонажей было бы достаточно странно. Некие новые стереотипы поведения им добавляются — вот у нас появляются три новых персонажа, которые будут нести эти новые стереотипы», — сказал он.

Речь идёт о добром Барсуке Тиме, умном хакере Ежике Шу и весёлой Косуле Уле.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что киностудия «Союзмультфильм» присоединилась к культурному проекту #Москвастобой и опубликовала две подборки лучших мультфильмов для просмотра в самоизоляции.