В Удмуртии проходят съёмки фильма о Петре Чайковском

В Удмуртии очередной этап съёмок фильма о Петре Ильиче Чайковском проходит в музее-усадьбе композитора.

Как отмечается, продолжаются съёмки фильма «Чайковский – русский гений».

Режиссёр картины — обладатель премии ТЭФИ Елена Васюкова.

В ленте снимаются Лариса Лужина, Дарья Повереннова, Авангард Леонтьев и другие российские актёры, сообщает izhlife.ru.

Ранее сценарист, режиссёр, певица Анастасия Пальчикова в интервью «Аргументам и фактам» рассказала о своей оценке фильмов, представленных на фестивале нового российского кино «Горький fest».