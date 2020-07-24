В Удмуртии проходят съёмки фильма о Петре Чайковском

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В Удмуртии очередной этап съёмок фильма о Петре Ильиче Чайковском проходит в музее-усадьбе композитора.
В Удмуртии проходят съёмки фильма о Петре Чайковском
  • РИА Новости

Как отмечается, продолжаются съёмки фильма «Чайковский – русский гений».

Режиссёр картины — обладатель премии ТЭФИ Елена Васюкова.

В ленте снимаются Лариса Лужина, Дарья Повереннова, Авангард Леонтьев и другие российские актёры, сообщает izhlife.ru.

Ранее сценарист, режиссёр, певица Анастасия Пальчикова в интервью «Аргументам и фактам» рассказала о своей оценке фильмов, представленных на фестивале нового российского кино «Горький fest».

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