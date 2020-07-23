Анастасия Пальчикова оценила фильмы фестиваля «Горький fest»

Сценарист, режиссёр, певица Анастасия Пальчикова оценила фильмы фестиваля нового российского кино «Горький fest».

«На мой взгляд, конкурс получился неровный. Но я довольна, что мне удалось его посмотреть. Обычный пул российских фильмов и так будет на других фестивалях. А здесь представлен совершенно другой срез российского кино, которые я, наверное, никогда бы не увидела, если бы не приехала сюда», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Как рассказала Пальчикова, она отметила для себя тех, кого можно привлечь к совместной работе: актёров, операторов, режиссёров.

Ранее режиссёр Сергей Мокрицкий в беседе с газетой «Известия» рассказал о фильме «Первый Оскар».