Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ

Короткая ссылка
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

«На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — передаёт «Москва 24» слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Сообщается, что первой выступит инди-группа Sirotkin. Расписание дальнейших выступлений будет публиковаться на сайте проекта.

Ранее «Дни.ру» сообщали о готовящемся в Клину открытии 31 июля Международного фестиваля искусств.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить