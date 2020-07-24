Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ

В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

«На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям», — передаёт «Москва 24» слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Сообщается, что первой выступит инди-группа Sirotkin. Расписание дальнейших выступлений будет публиковаться на сайте проекта.

Ранее «Дни.ру» сообщали о готовящемся в Клину открытии 31 июля Международного фестиваля искусств.