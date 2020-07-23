Найденные на территории «Зарядья» артефакты передадут в музеи

Предметы быта XIV—XVI веков, найденные на месте парка «Зарядье», отреставрированы и будут переданы в музеи.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди артефактов — фрагменты медного браслета и бронзового зеркала с надписью на арабском языке, а также бронзовая накладка на одежду в виде двух волков. Их обнаружили в 2015 году.

«Район Зарядья был оживлённым торговым центром средневековой Москвы. Найденные и отреставрированные артефакты — тому подтверждение. Это мелкие бытовые предметы, которые обычно теряли в пути купцы и путешественники», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.