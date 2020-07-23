В Москве утвердили проект реставрации Дома журналиста

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В Мосгорнаследии утвердили проект реставрации Дома журналиста, расположенного на Никитском бульваре.
В Москве утвердили проект реставрации Дома журналиста
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы должны начаться уже летом.

Здание построено в 1730-х годах для князей Гагариных. Во второй половине XIX века его реконструировали по проекту архитектора Александра Вивьена. После революции в строении разместили Дом печати, который впоследствии переименовали в Дом журналиста.

Особняк — объект культурного наследия регионального значения.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

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