В Москве утвердили проект реставрации Дома журналиста

В Мосгорнаследии утвердили проект реставрации Дома журналиста, расположенного на Никитском бульваре.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы должны начаться уже летом.

Здание построено в 1730-х годах для князей Гагариных. Во второй половине XIX века его реконструировали по проекту архитектора Александра Вивьена. После революции в строении разместили Дом печати, который впоследствии переименовали в Дом журналиста.

Особняк — объект культурного наследия регионального значения.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.