Услугами велопроката в Москве воспользовались более 2,5 млн раз с начала сезона

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Услугами велопроката в Москве воспользовались свыше 2,5 млн раз с начала сезона.
Услугами велопроката в Москве воспользовались более 2,5 млн раз с начала сезона
  • ©mos.ru

Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель руководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Артур Шахбазян.

Что касается самокатов, то по словам Шахбазяна, это коммерческий проект, которым занимаются непосредственно операторы.

«Поэтому точной цифры нет, но рост значительный, достаточно взрывной. Это очень удобно, достаточно быстрый способ перемещения, который не требует каких-то особых навыков», — добавил он.

«Вечерняя Москва» сообщала, что в понедельник, 1 июня, в Москве открылись городские прокаты велосипедов и самокатов. Они возобновили работу в полном объёме.

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