Автор образа олимпийского мишки Виктор Чижиков похоронен в Москве

Народного художника России, автора образа медвежонка — талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктора Чижикова похоронили на Востряковском кладбище столицы.

© Евгений Биятов

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительницу Российского фонда культуры. «Виктора Чижикова похоронили», — рассказала она. Отпевание художника прошло в церкви Иоанна Предтечи. Виктор Чижиков умер 20 июля на 85-м году жизни.