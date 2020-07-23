Автор образа олимпийского мишки Виктор Чижиков похоронен в Москве
Народного художника России, автора образа медвежонка — талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктора Чижикова похоронили на Востряковском кладбище столицы.
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительницу Российского фонда культуры.
«Виктора Чижикова похоронили», — рассказала она.
Отпевание художника прошло в церкви Иоанна Предтечи.
Виктор Чижиков умер 20 июля на 85-м году жизни.
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