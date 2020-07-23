В Удмуртии рассказали о восстановлении лесов

В Удмуртии по федеральному проекту «Сохранение лесов» восстановили более 5 тысяч га леса, на выполнение мероприятий по лесовосстановлению республика получила 45,7 млн рублей.

«Мало посадить лес, важно своевременно провести уход за высаженными молодыми деревьями, от способа, качества и времени выполнения которого зависит приживаемость и быстрота роста лесных культур», — цитирует udm-info.ru министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Дениса Удалова.

На сегодняшний день лесовосстановление проведено на площади 5137,8 га — это около 60% от планового объема за год.

Ранее газета «Известия» писала, что учёные Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачёва разработали программу для изучения хвойных деревьев.