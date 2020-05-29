Российские учёные разработали программу для изучения хвойных деревьев

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Учёные Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачёва разработали программу для изучения хвойных деревьев.
Российские учёные разработали программу для изучения хвойных деревьев
  • © Ростислав Нетисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт вуза.

Программа позволяет определить число, размер и расположение клеток в годичных древесных кольцах. С её помощью также можно узнать диаметр, площадь люмена и толщину стенки отдельной клетки.

«Для нас принципиально, что всю «рутинную» работу выполняет машина, а не человек, это соответствует духу постиндустриальной эпохи. Также программой могут воспользоваться аспиранты, студенты или даже абитуриенты любого вуза, интересующиеся экологией и биологией древесных растений», — заявил заведующий кафедрой математических методов и информационных технологий Владимир Шишов.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.

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