Худрук театра имени Пушкина прокомментировал сообщение о смерти актёра Сиротина

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Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев прокомментировал сообщение о смерти актёра Андрея Сиротина.
Худрук театра имени Пушкина прокомментировал сообщение о смерти актёра Сиротина
  • © Московский драматический театр имени Пушкина
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«Андрей Сиротин работал в театре Пушкина по контракту в 2010 году как приглашённый артист, сразу после окончания ГИТИСа. Его позвал режиссёр Константин Богомолов, который ставил спектакль «Турандот». Андрей там играл главную роль», — заявил Писарев в беседе с Nation News.

По его словам, Сиротин был очень талантливым и очень особенным, а также тихим, спокойным и приветливым человеком.

«Он писал стихи и вообще был очень творческим человеком, не хотел себя скрывать и замыкаться в пределах одного театра», — отметил худрук.

Он добавил, что Сиротин искал себя в творчестве, но, вероятно, так и не нашёл.

Ранее актриса Государственного академического театра имени Моссовета Валентина Талызина в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала сообщения о смерти своего коллеги Виктора Проскурина.

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