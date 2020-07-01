Талызина назвала Проскурина блестящим актёром

Актриса Государственного академического театра имени Моссовета Валентина Талызина прокомментировала сообщения о смерти своего коллеги Виктора Проскурина.

«Блестящий актёр, блестящий ум. Комедийный, независимый. Жизнь не всегда дарила ему подарки. Всё выдерживал — болезни, безработицу. Блестящий артист. Очень жалко», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, Проскурин входил в число лучших актёров России.

Ранее супруга артиста Ирина Хонда в беседе с kp.ru рассказала, что у мужа была хроническая обструктивная болезнь лёгких.

«Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», — сообщила она.

Проскурин известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».