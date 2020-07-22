Московская филармония возобновит концерты с 7 августа

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Московская филармония возобновит концерты с публикой с 7 августа. Мероприятия пройдут в одном отделении без антракта. Заполняемость зала — не более 50%.
Московская филармония возобновит концерты с 7 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Концертную серию 7 августа откроют пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина.

11 августа состоится выступление пианистов Дмитрия Маслеева и Филиппа Копачевского, 13 августа — ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.

Концерты также пройдут 18, 20, 25 и 27 августа.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный фестиваль искусств П.И. Чайковского будет проходить в Клину с 31 июля по 9 августа.

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