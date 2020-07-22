Онлайн-платформа #Москвастобой расскажет о работе аэропорта Шереметьево
- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.
На страницах проекта — лекции об искусстве, связанные с темой авиации, документальный фильм и другие материалы.
Для пользователей подготовлена виртуальная прогулка по терминалам и залам аэропорта, обзорная видеоэкскурсия по основной экспозиции музея истории Шереметьева.
Ранее НСН сообщила об открытии англоязычной версии онлайн-проекта #Москвастобой.