Открылась англоязычная версия онлайн-проекта #Москвастобой

Проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для иностранных пользователей, владеющих английским языком.

В рамках проекта #Moscowwithyou на английский язык переведены несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев. 50 экскурсий уже доступны с англоязычными субтитрами.

Об этом, как сообщает НСН, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что свои онлайн-туры уже перевели на английский Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей русского импрессионизма, Еврейский музей и центр толерантности, московский музей современного искусства «Гараж», Московский планетарий, музеи ВДНХ и многие другие.

Появятся видеотуры по знаковым местам столицы и московскому метро.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что Музей космонавтики начнёт проводить экскурсии с 1 июля.