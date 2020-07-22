Синоптики предупредили о дождях и грозах в Приморье

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Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Приморье.
Синоптики предупредили о дождях и грозах в Приморье
  • Pixabay

Как сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на сайт «Примпогода», в среду, 22 июля, на большей части Приморья установилась жаркая погода — +26...+32 °С.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 июля, из Хабаровского края на север Приморья может прийти атмосферный фронт, который принесёт дожди, местами с грозами. На побережье температура будет понижаться до +17...+23 °С.

Во Владивостоке — +20...+22 °С с переменной облачностью. Осадков не ожидается.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики рассказали о жаркой погоде в Курганской области.

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