Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

Синоптики предупредили о жаркой погоде в Курганской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До 20 июля по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода», — заявили в учреждении.

Среднесуточные температуры окажутся выше нормы на семь градусов и более. Местами максимальная температура составит +36...+37 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде на отечественных курортах.