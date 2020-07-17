Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«До 20 июля по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода», — заявили в учреждении.
Среднесуточные температуры окажутся выше нормы на семь градусов и более. Местами максимальная температура составит +36...+37 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде на отечественных курортах.