Вильфанд рассказал о погоде на российских курортах
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- РИА Новости
«На российских курортах будет длинный бархатный сезон. Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период тёплой воды будет заметно больше обычного», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, ожидается хороший сезон в сентябре и даже в начале октября.
Как добавил Вильфанд, температура воды в Чёрном море к середине лета прогрелась до +26 °С.
Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.