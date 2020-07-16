Вильфанд рассказал о погоде на российских курортах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на отечественных курортах.

«На российских курортах будет длинный бархатный сезон. Когда вода прогревается раньше времени, можно прогнозировать, что и период тёплой воды будет заметно больше обычного», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ожидается хороший сезон в сентябре и даже в начале октября.

Как добавил Вильфанд, температура воды в Чёрном море к середине лета прогрелась до +26 °С.

Ранее вице-президент АТОР Владимир Канторович в беседе с Nation News рассказал о мерах поддержки внутреннего туризма.